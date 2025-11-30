Tiga Bandara InJourney Airports Buka Posko Bantuan di Aceh hingga Sumut dan Sumbar

JAKARTA - Tiga bandara PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) membuka posko bantuan untuk mendukung korban bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Ketiga bandara yang membuka posko bantuan adalah Bandara Minangkabau Padang di Sumbar, Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh dan Bandara Kualanamu Deli Serdang di Sumut.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh korban termasuk masyarakat luas yang terdampak bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar.

"Tentunya sebagai pengelola Bandar Udara, kami telah menyiapkan tiga bandara untuk bertugas memastikan kelancaran penyaluran bantuan ke lokasi bencana," ujarnya.

Adapun posko bantuan di Bandara Minangkabau ditunjuk menjadi PIC Satgas BUMN Padang Pariaman.

“Posko sudah dibuka sejak kemarin, 28 November 2025, berlokasi di dekat pintu masuk Bandara Minangkabau dan bertugas menampung bantuan bagi korban bencana di Sumbar yang dikirim melalui transportasi udara oleh BUMN dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari masing-masing posko itu, bantuan logistik kemudian disalurkan ke lokasi bencana melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk BUMN,” kata Mohammad R. Pahlevi.