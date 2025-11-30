Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Percepat Penanganan Bencana di Sumatera, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Aman

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |06:34 WIB
Percepat Penanganan Bencana di Sumatera, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Aman
Percepat Penanganan Bencana di Sumatera, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Aman (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga melakukan percepatan penanganan bencana di Sumatera dengan mengirimkan bantuan energi untuk mendukung operasional darurat, khususnya di wilayah Sibolga dan Tapanuli Raya yang terdampak banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa dukungan energi menjadi bagian krusial dalam mempercepat proses penyelamatan, distribusi bantuan, dan pemulihan akses publik.

Sebagai langkah prioritas percepatan pemulihan kondisi, Pertamina Patra Niaga menyalurkan 6.000 liter Avtur bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Avtur tersebut digunakan untuk mendukung operasional pesawat dalam misi kemanusiaan, termasuk pengiriman logistik, pemantauan udara wilayah terdampak, serta percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat.

“Pengiriman Avtur ini merupakan dukungan langsung agar misi udara dapat terus berjalan dan menjangkau wilayah yang akses daratnya terputus,” ujar Roberth di Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Seluruh Avtur diberangkatkan dari Bandara Polonia Medan menggunakan pesawat Hercules TNI AU menuju Sibolga dan sekitarnya. Pengiriman udara menjadi langkah yang paling efektif mengingat banyak akses darat masih tertutup material longsor.

Pertamina Patra Niaga juga memberikan dukungan energi tambahan untuk mendukung operasional BNPB, BPBD, dan Pemerintah Daerah dalam proses evakuasi dan pembukaan akses jalan di antaranya melalui dukungan 5.100 liter Dexlite untuk operasional alat berat dan mobilisasi logistik penanganan darurat di wilayah terdampak untuk BNPB, 5.000 liter Dexlite untuk Pemerintah Daerah Tapanuli Utara guna operasional penanganan bantuan bencana dan 1.000 liter Pertamax untuk mendukung kendaraan operasional Lanud Soewondo Medan guna operasional penanganan bencana

“Energi adalah kebutuhan vital dalam situasi darurat. Kami pastikan dukungan ini dapat mempercepat proses penanganan prioritas di lapangan,” tambah Roberth.

Selain dukungan darurat, Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa penyaluran BBM dan LPG untuk masyarakat tetap aman dan berjalan baik di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sekitarnya.

Pemantauan suplai dilakukan harian, dengan penguatan pola Regular Alternative Emergency (RAE) dari IT Lhokseumawe, FT Siantar, dan IT Dumai ke daerah terdampak guna memastikan SPBU dan lembaga penyalur memiliki stok yang cukup.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
