Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Milenial dan Generasi Z Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif RI

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |13:55 WIB
Milenial dan Generasi Z Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif RI
Peran gen z dan milenial dalam industri kreatif (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Industri kreatif Indonesia semakin berkembang pesat, di balik kemajuan tersebut, Generasi Z dan Milenial memegang peranan utama sebagai penggerak di belakang inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Dengan kreativitas mereka yang tak terbatas dan ketertarikan yang kuat dalam teknologi digital, generasi Z dan Milenial telah merambah berbagai bidang industri kreatif dengan semangat dan bakat mereka yang luar biasa.

Mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pencipta konten, pengusaha kreatif, dan pelaku kunci di belakang layar yang mendorong revolusi produktivitas.

"Kita sedang menyaksikan masa keemasan produktivitas di Indonesia, dengan generasi muda memegang peranan utama dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi kreatif," ujar Presiden Komisaris TipTip, Triawan Munaf pada acara Media Gathering di Ritz Carlton Pacific Place, dikutip Kamis (1/2/2024).

Menurutnya, tren monetisasi di masa depan sangat penting, hal ini menyangkut bukan hanya mengenai aspek finansial, tetapi juga tentang memberdayakan generasi muda untuk menjadikan kreativitas sebagai sumber produktivitas yang berkelanjutan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183145/komdigi-e0h5_large.jpg
Kontribusi Rp1.500 Triliun, Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Digital Didorong Lewat Pemanfaatan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/455/3182628/ekraf-4ey8_large.jpg
Hari Pahlawan Nasional 2025, Ini Cara Tingkatkan Ekonomi Kreatif di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/470/3180341/ekonomi_kreatif-jBla_large.jpg
Optimalisasi Aset M Bloc Space Tingkatkan Industri Ekonomi Kreatif RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/455/3171715/kerja-ymfk_large.jpg
Ini Cara RI Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/455/3114655/pengusaha_wanita-jmUJ_large.png
RI Percepat Ekonomi Kreatif, Ini Cara Tingkatkan Pendapatan Emak-Emak Lewat Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/320/3092299/menko-ahy-menekraf-bahas-potensi-ekonomi-kreatif-ri-M5iyVnXS0n.jpg
Menko AHY-Menekraf Bahas Potensi Ekonomi Kreatif RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement