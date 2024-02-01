Milenial dan Generasi Z Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif RI

JAKARTA - Industri kreatif Indonesia semakin berkembang pesat, di balik kemajuan tersebut, Generasi Z dan Milenial memegang peranan utama sebagai penggerak di belakang inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Dengan kreativitas mereka yang tak terbatas dan ketertarikan yang kuat dalam teknologi digital, generasi Z dan Milenial telah merambah berbagai bidang industri kreatif dengan semangat dan bakat mereka yang luar biasa.

Mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pencipta konten, pengusaha kreatif, dan pelaku kunci di belakang layar yang mendorong revolusi produktivitas.

"Kita sedang menyaksikan masa keemasan produktivitas di Indonesia, dengan generasi muda memegang peranan utama dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi kreatif," ujar Presiden Komisaris TipTip, Triawan Munaf pada acara Media Gathering di Ritz Carlton Pacific Place, dikutip Kamis (1/2/2024).

Menurutnya, tren monetisasi di masa depan sangat penting, hal ini menyangkut bukan hanya mengenai aspek finansial, tetapi juga tentang memberdayakan generasi muda untuk menjadikan kreativitas sebagai sumber produktivitas yang berkelanjutan.