HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Hari Pahlawan Nasional 2025, Ini Cara Tingkatkan Ekonomi Kreatif di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |14:54 WIB
Hari Pahlawan Nasional 2025, Ini Cara Tingkatkan Ekonomi Kreatif di RI
Hari Pahlawan Nasional 2025, Ini Cara Tingkatkan Ekonomi Kreatif di RI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ekonomi kreatif ditingkatkan melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pengembangan SDM, infrastruktur, pembiayaan, dan promosi, dengan membentuk Kementerian Ekonomi Kreatif yang berfokus pada ekonomi berbasis kekayaan intelektual. 

Ekonomi kreatif di Indonesia adalah sektor unggulan yang bergerak di bidang inovasi dan kreativitas, mencakup 17 subsektor seperti musik, film, fesyen, kuliner, dan desain. 

Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, dengan nilai ekspor yang terus meningkat, dan telah diakui sebagai salah satu penggerak utama pembangunan nasional. 

Salah satu hal untuk meningkatkan industri ekonomi kreatif dengan pelatihan barista bagi 20 pemuda dalam momen Hari Pahlawan Nasional 2025.

“PLN EPI percaya bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berbicara soal energi, tetapi juga tentang manusia. Melalui pelatihan ini, kami ingin menyalakan semangat dan keterampilan anak muda agar mampu menjadi pelaku ekonomi kreatif di lingkungannya,” kata Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam keterangannya, Jakarta, Senin (10/11/2025).

 

