Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Cara RI Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |18:29 WIB
Ini Cara RI Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional
Ini Cara RI Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Hal ini melalui kolaborasi strategis antara Peruri bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung empat target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, meliputi kontribusi PDB, ekspor, investasi, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas di sektor ekonomi kreatif.

Sinergi antara Peruri dan Kementerian Ekonomi Kreatif difokuskan pada akselerasi digitalisasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menjadikan karya kreatif anak bangsa memiliki nilai tambah ekonomi, tetapi juga terlindungi secara hukum dan mampu bersaing di tingkat global.

Selain itu, kerja sama ini akan mendorong digitalisasi pemasaran produk kreatif dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dari kedua belah pihak sebagai fondasi penting untuk keberlanjutan industri kreatif Indonesia.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya, menegaskan kesiapan Peruri untuk mendampingi transformasi digital ekraf. Sebagai BUMN, Peruri senantiasa berkomitmen mendukung program pemerintah, termasuk dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. 

"Seiring dengan transformasi kami menjadi perusahaan teknologi high security dengan layanan digital yang andal, Peruri siap memberikan dukungan melalui digitalisasi yang aman, efisien, dan terpercaya,” katanya di Jakarta, Senin (22/9/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183145/komdigi-e0h5_large.jpg
Kontribusi Rp1.500 Triliun, Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Digital Didorong Lewat Pemanfaatan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/455/3182628/ekraf-4ey8_large.jpg
Hari Pahlawan Nasional 2025, Ini Cara Tingkatkan Ekonomi Kreatif di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/470/3180341/ekonomi_kreatif-jBla_large.jpg
Optimalisasi Aset M Bloc Space Tingkatkan Industri Ekonomi Kreatif RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/455/3114655/pengusaha_wanita-jmUJ_large.png
RI Percepat Ekonomi Kreatif, Ini Cara Tingkatkan Pendapatan Emak-Emak Lewat Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/320/3092299/menko-ahy-menekraf-bahas-potensi-ekonomi-kreatif-ri-M5iyVnXS0n.jpg
Menko AHY-Menekraf Bahas Potensi Ekonomi Kreatif RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3083027/rakernas-ima-fokus-evaluasi-program-kerja-2025-BJIdBEwP8i.jpg
Rakernas, IMA Fokus Evaluasi Program Kerja 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement