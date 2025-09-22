Ini Cara RI Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional

JAKARTA - Pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Hal ini melalui kolaborasi strategis antara Peruri bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung empat target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, meliputi kontribusi PDB, ekspor, investasi, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas di sektor ekonomi kreatif.

Sinergi antara Peruri dan Kementerian Ekonomi Kreatif difokuskan pada akselerasi digitalisasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menjadikan karya kreatif anak bangsa memiliki nilai tambah ekonomi, tetapi juga terlindungi secara hukum dan mampu bersaing di tingkat global.

Selain itu, kerja sama ini akan mendorong digitalisasi pemasaran produk kreatif dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dari kedua belah pihak sebagai fondasi penting untuk keberlanjutan industri kreatif Indonesia.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya, menegaskan kesiapan Peruri untuk mendampingi transformasi digital ekraf. Sebagai BUMN, Peruri senantiasa berkomitmen mendukung program pemerintah, termasuk dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

"Seiring dengan transformasi kami menjadi perusahaan teknologi high security dengan layanan digital yang andal, Peruri siap memberikan dukungan melalui digitalisasi yang aman, efisien, dan terpercaya,” katanya di Jakarta, Senin (22/9/2025).