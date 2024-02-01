Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Belanja Sepatu Lokal Rp65 Ribu di Pasar Pontianak, Label Merek Sengaja Tak Dilepas

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |13:57 WIB
Ganjar Belanja Sepatu Lokal Rp65 Ribu di Pasar Pontianak, Label Merek Sengaja Tak Dilepas
Ganjar Pranowo Beli Sepatu Lokal (Foto: MPI)
A
A
A

PONTIANAK - Calon presiden (Capres) 2024 nomor urut 03 yang juga diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo, berkampanye di Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (31/1/2024). Ia menyapa ribuan masyarakat Kalbar di Lapangan Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Warga begitu gegap gempita dan antusias menyambut Ganjar. Meski hujan turun sebelum acara, namun mereka tetap setia menunggu dan menyambut Ganjar.

Lantaran hujan deras itu, lapangan tempat acara Hajatan Rakyat Ganjar becek. Ribuan orang yang memadati lokasi membuat kondisi lapangan penuh lumpur. Namun Ganjar tetap berjalan sambil menyapa ribuan warga tanpa canggung. Meski sepatu yang dikenakannya kotor penuh lumpur.

Ketika kembali ke Pontianak, Ganjar mampir di pasar tradisional Kapuas Indah Kota Pontianak. Saat berjalan menyapa masyarakat, ia melihat ada toko yang menjual sandal dan sepatu.

"Bu, jual sepatu enggak bu? Ini sepatu saya kotor sekali tadi habis kampanye. Ada ukuran 43?" tanya Ganjar.

Halaman:
1 2
