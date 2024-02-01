Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Puji Pembibitan Holtikultura Purworejo, Bisa Ciptakan Lapangan Kerja dan Ketahanan Pangan

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:47 WIB
Ganjar Puji Pembibitan Holtikultura Purworejo, Bisa Ciptakan Lapangan Kerja dan Ketahanan Pangan
Ganjar Puji Pembibitan Hortikultura di Purwerejo. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

PURWOREJO - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutka kunjungan kerjanya ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis malam. Sebelumnya Ganjar melakukan kampanye di Manado Sulawesi Utara.

Ganjar pun langsung bertolak ke Petani Pembibitan CV Wahyu Tani Putra, Desa Bedono Karangduwur, Kecamatan Kemiri. Kawasan ini merupakan sentra penyediaan bibit tanaman holtikultura siap tanam untuk petani dan warga seluruh Indonesia.

Ganjar mengenakan kemeja kelir hitam bergambar simbol tiga jari langsung diserbu ribuan warga yang telah menunggu kedatangannya.

Antusiasme warga ini menandakan rasa kangen dan cinta yang begitu mendalam terhadap eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. Pekik "Ganjar Presiden" juga menggema saat alumni Fakultas Hukum UGM itu berinteraksi dengan warga.

Sejurus kemudian, Ganjar bersama salah satu ibu-ibu melakukan pembibitan tanaman holtikultura yakni jeruk, alpukat, dan belimbing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement