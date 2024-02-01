Ganjar Puji Pembibitan Holtikultura Purworejo, Bisa Ciptakan Lapangan Kerja dan Ketahanan Pangan

PURWOREJO - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutka kunjungan kerjanya ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis malam. Sebelumnya Ganjar melakukan kampanye di Manado Sulawesi Utara.

Ganjar pun langsung bertolak ke Petani Pembibitan CV Wahyu Tani Putra, Desa Bedono Karangduwur, Kecamatan Kemiri. Kawasan ini merupakan sentra penyediaan bibit tanaman holtikultura siap tanam untuk petani dan warga seluruh Indonesia.

Ganjar mengenakan kemeja kelir hitam bergambar simbol tiga jari langsung diserbu ribuan warga yang telah menunggu kedatangannya.

Antusiasme warga ini menandakan rasa kangen dan cinta yang begitu mendalam terhadap eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. Pekik "Ganjar Presiden" juga menggema saat alumni Fakultas Hukum UGM itu berinteraksi dengan warga.

Sejurus kemudian, Ganjar bersama salah satu ibu-ibu melakukan pembibitan tanaman holtikultura yakni jeruk, alpukat, dan belimbing.