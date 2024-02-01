Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Berapa Harga Tanah per Meter di Bandung ?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |07:39 WIB
Berapa Harga Tanah per Meter di Bandung ?
Ilustrasi harga tanah per meter ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa harga tanah per meter di Bandung? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi yang ingin memiliki rumah atau bangunan di wilayah tersebut. Adapun Bandung adalah salah satu kota yang banyak diminati sebagai tempat tinggal.

Selain itu dengan adanya fasilitas kereta cepat membuat akses di Bandung dengan Jakarta menjadi dekat. Tentunya, beberapa harga tanah di sana dikabarkan masih rendah.

Lantas berapa harga tanah per meter di Bandung?Untuk itu harga tanah per meter di Bandung tergolong cukup mahal. Pada 2023, umumnya harga tanah per meter di Bandung kisaran Rp4 juta hingga Rp12 juta.

Di daerah yang strategis seperti Bandung Kota, harga tanah per meter berkisar mulai dari Rp2 juta untuk lokasi jalan raya, hingga Rp27 juta untuk lokasi di pinggir jalan raya.

