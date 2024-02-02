Raih Pendapatan Rp1 Triliun, Anak Usaha Holding Perkebunan Percepat Swasembada Gula

JAKARTA - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak perusahaan PTPN III (Persero) Holding Perkebunan yang bergerak di bidang komoditas gula mencatatkan laba positif dan pendapatan sebelum bunga pajak depresiasi dan amortasi (EBITDA) hingga Rp1,1 triliun pada 2023.

SGN dan petani tebu mitra juga berhasil mengembalikan pola kemitraan dari transaksional pembelian tebu menjadi sistem bagi hasil yang menguntungkan kedua pihak.

Direktur Utama SGN Aris Toharisman mengatakan, sistem regionalisasi adalah dengan membagi 36 pabrik ke dalam 7 region. Masing-masing region, mengatur awal giling sehingga setiap pabrik yang memulai giling mendapatkan kepastian pemenuhan bahan baku.

Pabrik dengan efisiensi lebih tinggi dan harga pokok produksi rendah mendapatkan kesempatan memulai awal giling lebih awal.

"Dengan strategi ini pabrik-pabrik gula dapat beroperasi pada kapasitas optimal dengan meminimalkan kompetisi antar pabrik gula sesaudara. Didukung mitra petani yang menyambut baik pemberlakuan bagi hasil. Alhamdulillah SGN bersama para petani tebu dapat bersinergi secara positif," kata Aris dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Sementara itu, melanjutkan transformasi PTPN Group, tahun 2023 merupakan tahun pertama SGN mengelola 36 pabrik gula yang semula berada di bawah pengelolaan PTPN gula.

Walaupun mengalami penurunan jumlah tebu digiling sebagai akibat efek El Nino, namun rendemen yang dicapai naik menjadi 7,19% atau meningkat 111,6% dibandingkan tahun 2022.

"Keberhasilan capaian ini merupakan dukungan semua pihak, entitas eks PTPN gula sebagai pengelola on farm, PTPN Group, mitra petani, perbankan dan rekanan yang mendukung proses bisnis berjalan dengan baik. Ke depan kami sempurnakan ekosistem gula yang telah terbentuk ini sehingga apa yang diamanatkan dalam Perpres nomor 40 tahun 2023 tentang Percepatan Pencapaian Swasembada Gula dapat kita wujudkan bersama," katanya.