HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Ganti Nomor Bisa Terbebas dari Teror Pinjol?

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |19:06 WIB
Apakah Ganti Nomor Bisa Terbebas dari Teror Pinjol?
Apakah Ganti Nomor Bisa Terbebas dari Teror Pinjol? (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Apakah ganti nomor bisa terbebas dari teror pinjol? Mengganti nomor HP ternyata tidak cukup bisa terhindar dari teror tersebut, karena meskipun mengganti nomor HP dapat membantu mengurangi kontak dari pihak pinjol, namun langkah tersebut hanya bersifat sementara.

Pinjaman online ilegal merupakan masalah yang serius di Indonesia. Pemerintah dan otoritas terkait terus berupaya untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat juga perlu berhati-hati dalam memilih pinjol dan memastikan bahwa mereka meminjam dari lembaga yang legal dan terdaftar di OJK.

Apakah ganti nomor bisa terbebas dari teror pinjol?. Perlu diingat saat mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol akan ada permintaan untuk memasukan nomor ke kontak darurat. Jangan masukan nomor seperti keluarga, teman atau rekan kerja.

Sementara itu, agar tidak terkena sadap jangan berikan izin untuk mengakses seperti kontak, lokasi, SMS, telepon, media sosial, dan lain- lain.

Oleh karena itu mengganti nomor saja tidak cukup terbebas dari teror pinjol, korban juga harus melakukan beberapa cara agar terhindar dari teror tersebut.

