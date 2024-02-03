Advertisement
HOT ISSUE

Ganjar Pranowo Bakal Revisi UU Cipta Kerja jika Menang Pilpres 2024

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |15:57 WIB
Ganjar Pranowo Bakal Revisi UU Cipta Kerja jika Menang Pilpres 2024
Ganjar Pranowo bicara soal UU Cipta Kerja (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menyebutkan bakal merevisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja jika memenangkan Pemilihan Presiden 2024 bersama Mahfud MD.

Menurut Ganjar, revisi UU Cipta Kerja perlu dilakukan agar terjadi keseimbangan perihal klaster ketenagakerjaan yang menjadi polemik di kalangan buruh.

Hal itu disampaikan Ganjar usai bertemu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dipimpin Andi Gani di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (3/2/2024).

"Saya rasa mereka ada keresahan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya dengar tadi masukannya bagus terkait klaster tenaga kerja rasanya undang-undang ini memang perlu direvisi agar terjadi keseimbangan," ujar Ganjar.

Capres berambut putih itu juga mengaku telah bertemu dengan pengusaha dan menyampaikan ihwal revisi UU Cipta Kerja yang menjadi tuntutan kalangan buruh.

