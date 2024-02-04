Warga Kebagusan Doakan Caleg Perindo Menang

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta II Amiruddin Siregar menggelar bazar murah minyak goreng di Jalan Melati, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Salah seorang warga asal Kebagusan, Farida mengaku kegiatan yang dilakukan oleh Caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu sangat membantu dirinya dan warga sekitar.

"Hari ini ada perkenalan Pak Amir dan Pak Yudhis, Caleg Perindo. Saya merasa terbantu dengan adanya kegiatan bazar murah ini," jelasnya kepada MNC Portal.

Farida berharap, kedepan akan ada lagi kegiatan seperti ini dengan komoditas yang berbeda dari minyak goreng.

"Mudah-mudahan ada lagi mungkin komoditas lainnya selain minyak, sembako, beras, mau kalau suruh nebus lagi mau banget tapi kalau terjangkau," imbuhnya.

Lebih lanjut Farida mengatakan dirinya mengenal Partai Perindo melalui berbagai iklan di stasiun TV.