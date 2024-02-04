Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg Perindo Janjikan Program Ambulance hingga Pendampingan Hukum Gratis

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |11:06 WIB
Caleg Perindo Janjikan Program Ambulance hingga Pendampingan Hukum Gratis
Caleg partai perindo janjikan ambulance gratis (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta II Bapak Amiruddin Siregar dan Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Selatan 8 Yudhistira Ikhsan Pramana menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga di Jalan Melati, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Yudhistira memaparkan beberapa program unggulannya ketika berhasil terpilih dalam Pemilu 2024.

"Program Perindo salah satunya yaitu kami memberikan ambulance gratis untuk warga yang membutuhkan," ujarnya ketika ditemui di lokasi.

Pria yang akrab disapa Yudhis itu pun memastikan bahwa syarat peminjaman ambulance gratis bagi warga yang membutuhkan itu juga mudah dan tidak sulit.

"Tidak ada syarat apa-apa, itu tanpa syarat tinggal telfon hubungin saya atau hubungin driver ambulance tinggal datang untuk stand by ketika warga butuh 24 jam," tutur Caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo tersebut.

Yudhis menyebutkan, pihaknya menyediakan 6 sampai 8 ambulance gratis untuk masing-masing provinsi.

