6 Fakta Gedung Heritage Rusak hingga Proyek BSI Tower Dihentikan

JAKARTA - Gedung Heritage Kementerian ESDM mengalami kerusakan. Gedung ini berada di tengah dua proyek besar, yakni MRT Jakarta dan proyek BSI Tower.

Dari pengamatan Kementerian ESDM daerah kerusakan paling terdampak pada lantai dinding dan plafon. Selain itu, terjadi penurunan terhadap acuan awal pada point 5 yakni sebesar 8,5 cm setelah pengecekan elevasi Gedung Heritage pada 28 Januari 2024.

Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta mengenai Gedung Heritage rusak hingga Proyek BSI Tower dihentikan pada Minggu (4/2/2024).

1. Pemeriksaan Terhadap Kondisi Gedung

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kondisi gedung.

"Dari teman-teman PP sudah menyampaikan untuk melakukan, meminta, melihat bagaimana sih kondisi bangunan ini, dan sudah dilakukan kesempatan untuk melakukan pembuktian, penelitian atas kerusakan-kerusakan yang terlihat apakah ini nanti membahayakan atau enggak. Ini untuk memudahkan proses sampai nanti restorasinya menjadi bagus kembali," ujarnya.