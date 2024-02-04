Pengumuman! PNS di 8 Kementerian Segera Pindah ke IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan salah satu gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) akan diisi oleh dua kementerian, sehingga total kapasitas kantor kementerian di IKN baru bisa menampung delapan kementerian untuk pemindahan tahap awal.

"Kan ada Kantor Menko. Satu kantor Menko ada empat tower. satu tower ada dua kementerian. Jadi satu Kompleks Menko ada 8 Kementerian," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR di Kantor Kementerian PUPR.

Endra juga mengungkapkan beberapa kementerian yang akan menjadi penghuni Ibu Kota Negara (IKN), termasuk empat kementerian koordinator dan Kementerian PUPR yang akan mengawal langsung proses pembangunan Ibukota Baru tersebut.

"Iya beliau (Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono) sudah bilang (bakal tinggal di IKN)," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mengumumkan rencana rampungnya pembangunan empat gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan terdapat sekitar 12 Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (Rusun ASN) pada bulan Juli mendatang.