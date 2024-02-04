Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pengumuman! PNS di 8 Kementerian Segera Pindah ke IKN

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |05:32 WIB
Pengumuman! PNS di 8 Kementerian Segera Pindah ke IKN
PNS Pindah ke IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan salah satu gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) akan diisi oleh dua kementerian, sehingga total kapasitas kantor kementerian di IKN baru bisa menampung delapan kementerian untuk pemindahan tahap awal.

"Kan ada Kantor Menko. Satu kantor Menko ada empat tower. satu tower ada dua kementerian. Jadi satu Kompleks Menko ada 8 Kementerian," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR di Kantor Kementerian PUPR.

Endra juga mengungkapkan beberapa kementerian yang akan menjadi penghuni Ibu Kota Negara (IKN), termasuk empat kementerian koordinator dan Kementerian PUPR yang akan mengawal langsung proses pembangunan Ibukota Baru tersebut.

"Iya beliau (Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono) sudah bilang (bakal tinggal di IKN)," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mengumumkan rencana rampungnya pembangunan empat gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan terdapat sekitar 12 Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (Rusun ASN) pada bulan Juli mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement