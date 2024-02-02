PNS di 8 Kementerian Siap-Siap Pindah ke IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan setidaknya bakal rampung pembangunan 4 gedung Kantor Kemenko dan sekitar 12 Rusun ASN pada Juli 2024. Ini merupakan pembangunan tahap pertama infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara.

Nantinya, 1 Geudung Kantor Kemenko bakal di isi oleh 2 Kementerian. Sehingga kapasitas Kantor Kementerian di IKN baru bisa menampung 8 Kementerian untuk pemindahan tahap awal.

"Kan ada Kantor Menko. Satu kantor Menko ada 4 tower. 1 tower ada dua kementerian. Jadi 1 Kompleks Menko ada 8 Kementerian," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/2/2024).

Endra membocorkan beberapa Kementerian yang bakal menjadi Penghuni IKN, tentunya 4 Kementerian Koordinator, dan Kementerian PUPR yang bakal mengawal langsung proses pembangunan Ibukota Baru tersebut.

"Iya beliau (Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono) sudah bilang (bakal tinggal di IKN)," kata Endra.