Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jika Galbay Pinjol Apakah Tetap Bisa KPR?

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |18:35 WIB
Jika Galbay Pinjol Apakah Tetap Bisa KPR?
Jika galbay pinjol apakah masih bisa KPR (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Jika galbay pinjol apakah tetap bisa KPR. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu produk bank untuk pembiayaan pembeli rumah dengan skema pembayaran cicilan di jangka waktu tertentu.

Meskipun demikian, KPR memiliki syarat dan ketentuannya, salah satunya nasabah yang berkaitan dengan pinjaman online (pinjol).

Lalu, bagaimana jika nasabah gagal bayar (galbay) pinjol, apakah tetap bisa KPR? Okezone merangkum dari berbagai sumber, Senin (5/2/2024), bagi nasabah yang ingin mengajukan KPR namun masih terlibat dalam pinjol perlu berhati-hati. Pinjol dapat menyulitkan proses pengajuan KPR.

Hal tersebut akan mempengaruhi proses BI checking dari pihak perbankan. Meskipun jumlah pinjol yang diambil tidak besar, hal tersebut akan sangat mempengaruhi penilaian bank dalam memberi fasilitas pembiayaan rumah.

Begitupun jika galbay pada pinjol, nasabah akan kesulitan untuk pengajuan KPR. Pengajuan KPR dapat ditolak hanya karena tunggakan yang terbilang kecil. Oleh karena itu, nasabah yang hendak membeli rumah melalui KPR untuk tidak meremehkan galbay pinjol, meskipun nilainya kecil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement