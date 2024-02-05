Advertisement
SMART MONEY

Ternyata Ini 5 Perbedaan Game dan Judi Online

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |19:37 WIB
Ternyata Ini 5 Perbedaan Game dan Judi <i>Online</i>
Ilustrasi ternyata ini perbedaan game dan judi online ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini 5 perbedaan game dan judi online yang jarang diketahui oleh banyak orang. Saat ini masyarakat diminta waspada maraknya praktik judi online karena bisa menyebabkan orang kecanduan.

Namun banyak orang yang salah mengartikan permaian game dan judi online. Padahal kedua jenis ini memiliki perbedaan. Lantas apa bedanya?

Ternyata ini 5 perbedaan game dan judi online:

1. Cara Bermainnya

Permainan dan perjudian adalah kegiatan yang sangat mirip. Bahkan industri perjudian menggunakan istilah-istilah ini secara bergantian.

Perbedaan utama antara istilah-istilah tersebut adalah bahwa untuk bermain game, hasil dicapai melalui keterampilan, bukan kebetulan. Sedangkan untuk perjudian, yang terjadi adalah sebaliknya menggunakan keberuntungan.

2. Identitas Permainan

Untuk mengetahui apakah permainan yang dimainkan adalah sejenis judi online atau bukan, kita dapat melihatnya dengan cara mengakses permainan tersebut.

Jika diawal kita mengakses sistem permainan tersebut sudah meminta identitas pribadi seperti nama, alamat, bahkan nomor KTP, bisa dipastikan bahwa permainan tersebut adalah judi online.

