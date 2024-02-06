Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sektor Pariwisata Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |21:33 WIB
Sektor Pariwisata Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pariwisata jadi tulang punggung ekonomi daerah (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Sektor pariwisata diyakini bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, diperlukan pendampingan tata kelola desa wisata berkelanjutan.

BCA melakukan pengayaan akan praktik Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan, antara lain tata kelola yang bertanggung jawab, ekonomi kreatif secara berkelanjutan, hingga sosial budaya dalam upaya pelestarian budaya nusantara.

Dalam forum diskusi ini, pengurus desa berkesempatan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan dengan berinteraksi langsung dengan para konsultan ahli yang turut mendampingi pengembangan kapasitas desa.

“Kami menyadari sektor pariwisata merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang dapat mendorong pembangunan daerah dan memperluas lapangan pekerjaan,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn, Selasa (6/2/2024).

