Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Sering Gagal Menabung? Coba 3 Tips Ini

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |22:01 WIB
Sering Gagal Menabung? Coba 3 Tips Ini
Tips agar tidak gagal saat menabung (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menabung bukan hal mudah yang bisa dilakukan semua orang. Memulai dan konsisten adalah hal paling sulit saat ingin menabung.

Di awal tahun, tidak ada salahnya mulai mencoba menabung. Resolusi keuangan baru ini bisa meningkatkan keuangan agar lebih sehat dan sejahtera.

Financial Planner Prita Hapsari Ghozie mengatakan jika mengalami kegagalan saat menabung, penting untuk mempunyai sinking fund. Hal ini agar target yang diinginkan tercapai.

"Udah 2024 masih belum bisa nabung? Sini aku spill caranya biar kamu punya sinking fund. Tonton video sampai selesai ya biar wishlist kamu bisa terwujud tahun ini," tulis dia dalam akun Instagram @pritaghozie, Jumat (9/2/2024).

Sebagai informasi, Sinking Fund adalah anggaran keuangan khusus untuk mewujudkan wishlist sesuai kebutuhan pribadi.

Prita juga membagikan cara agar mempunyai sinking fund sebagai berikut.

1. Menentukan target rupiah yang di kejar, misalnya Rp50 Juta

2. Membuat target berapa lama untuk menabung, misalnya 24 Bulan

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement