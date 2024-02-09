Sering Gagal Menabung? Coba 3 Tips Ini

JAKARTA - Menabung bukan hal mudah yang bisa dilakukan semua orang. Memulai dan konsisten adalah hal paling sulit saat ingin menabung.

Di awal tahun, tidak ada salahnya mulai mencoba menabung. Resolusi keuangan baru ini bisa meningkatkan keuangan agar lebih sehat dan sejahtera.

BACA JUGA: 4 Zodiak ini Terkenal Hemat dan Lebih Suka Menabung

Financial Planner Prita Hapsari Ghozie mengatakan jika mengalami kegagalan saat menabung, penting untuk mempunyai sinking fund. Hal ini agar target yang diinginkan tercapai.

"Udah 2024 masih belum bisa nabung? Sini aku spill caranya biar kamu punya sinking fund. Tonton video sampai selesai ya biar wishlist kamu bisa terwujud tahun ini," tulis dia dalam akun Instagram @pritaghozie, Jumat (9/2/2024).

Sebagai informasi, Sinking Fund adalah anggaran keuangan khusus untuk mewujudkan wishlist sesuai kebutuhan pribadi.

Prita juga membagikan cara agar mempunyai sinking fund sebagai berikut.

1. Menentukan target rupiah yang di kejar, misalnya Rp50 Juta

2. Membuat target berapa lama untuk menabung, misalnya 24 Bulan