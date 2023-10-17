Pria Ini Cuma Makan Nasi Campur Garam Selama 19 Tahun, Berhasil Menabung Rp2,8 Miliar

JAKARTA – Viral video di media sosial (medsos) pekerja asal Bangladesh yang berada di Malaysia selama 19 tahun. Pria ini rela berhemat dengan hanya memakan nasi campur garam saja.

Dia melakukan untuk menabung dan mengirimkan uangnya ke keluarga di kampung halaman.

Dalam video unggahan akun TikTok @pokchek906, Selasa (17/10/2023) pria berkaos hijau itu hanya memakan nasi putih yang dikasih air kemudian memakai satu bawang merah, satu cabe hijau, dan sejumput garam. Di sampingnya ada pula potongan roti kecil.

Dengan makanan yang sangat sederhana itu, membuat pemilik akun @pokchek906 bertanya-tanya apakah dia bisa kenyang hanya melahap itu.

“Tentu saja saya kenyang,” jawab pria itu sambil lahap memakan nasi campur garam.