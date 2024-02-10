Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg Perindo Berikan Bantuan ke Majlis Taklim di Bambu Apus

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |14:35 WIB
Caleg Perindo Berikan Bantuan ke Majlis Taklim di Bambu Apus
Caleg Partai Perindo Berikan Bantuan untuk Majlis Taklim Bambu Apus. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislatif DPRD DKI Dapil 6 Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) Wahyu Nur Iman memberikan bantuan speaker wireless kepada majlis taklim emak-emak di Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (10/2/2024).

Dia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan dukungan Partai Perindo untuk mendukung dan pemberdayaan pengajian ibu-ibu, terutama di Dapil 6 DPRD DKI Jakarta.

"Jadi agenda hari ini penyerahan wireless speaker yang mana ini biasa dipakai untuk ibu-ibu Majelis Taklim pengajian dan segala macam dan juga bisa dibawa oleh mereka untuk berkeliling pengajian mudah-mudahan ini berguna buat mereka," ujar Wahyu di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Wahyu berharap, pemberian bantuan speaker wireless ini juga sekaligus sosialisasi Partai Perindo untuk kedepannya mendukung dan memperhatikan pengajian masyarakat.

"Alhamdulillah antusias sekali mereka sangat gembira sangat senang dapat bantuan dari Partai Perindo ini terutama dari kami juga para Caleg DPR RI Ustad Yusuf Mansur dan kami DPRD Dapil 6 caleg Wahyu Nur Iman dan ibu-ibu itu sangat antusias sekali dan berterima kasih kepada kita semuanya," lanjutnya.

Selain untuk kegiatan pengajian, Iman berharap pemberian sound system tersebut kedepannya bisa bermanfaat lebih jauh untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat terutama di Kelurahan Bambu Apus.

Halaman:
1 2
