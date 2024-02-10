Masyarakat Harap Partai Perindo Serap dan Akomodir Semua Aspirasi Warga

JAKARTA - Salah satu Majlis Taklim di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rita mengapresiasi bantuan speaker wireless dari Calon Legislatif DPRD Partai Perindo, Wahyu Nur Iman.

Menurutnya, pemberian speaker cukup bermanfaat untuk pemberdayaan majelis taklim di Bambu Apus, maupun digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat kedepannya.

"Sangat bersyukur sekali karena speaker itu berguna ya untuk Majelis Taklim untuk pengajian kami dan syukur alhamdulillah dengan kedatangan Bapak Wahyu Nur Iman ke tempat kita jamaah kita sangat support sekali ke Beliau," ujar Rita di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Pada kesempatan tersebut, Rita juga berharap kepada Partai Perindo untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat. Bisa menyerap dan mengakomodir yang yang menjadi aspirasi masyarakat kedepannya.

"Untuk partai perindo mudah-mudahan bisa memenuhi aspirasi daripada rakyat kecil terus untuk Pak Kyai Haji Yusuf Mansur kami juga berharap Pak Kyai membela kami nih orang-orang yang kecil dan juga Bapak Wahyu Nur Iman kami juga berharap nanti pas beliau menjadi semuanya ingatlah kepada kami yang orang-orang kecil ini hanya itu saja harapan kami," sambungnya.