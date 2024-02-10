Siasat Atasi Bisnis Kurang Cuan di Tahun Naga Kayu

JAKARTA - Tak semua bisnis bisa cuan di Tahun Naga Kayu 2024. Sebab ada unsur-unsur yang tak berkaitan dengan bisa untuk di tahun ini.

Ahli Feng Shui Erwin Yap mengungkapkan, yang kurang menguntungkan untuk Tahun Naga Kayu 2024 adalah pada elemen tanah dan air. Misalnya transportasi, perusahaan telekomunikasi juga akan ada hambatan dan kurang mendukung atau kurang lancar.

Meskipun begitu, perusahaan bisa ambil elemen yang bagusnya seperti logam yang artinya juga manajemen, sehingga bisa diaplikasikan pada pembaruan sistem di dalam perusahaan dan menargetkan manajemen yang baik.

Sementara pada unsur tanah, Erwin menyarankan untuk tidak membangun bisnis seperti kos-kosan atau jual properti berbentuk tanah.

Mensiasati hal tersebut, Erwin menyarankan untuk mengelola bisnis yang berhubungan dengan elemen tanah yang sudah ada tapi tidak mencoba membuat baru untuk setahun ke depan.

"Di tahun Naga ini juga diperkirakan banyak orang renovasi dari pada bangun rumah, developer akan bangun lebih banyak tapi pengadaan misalnya bisnisnya di tanah atau pasir akan repot di tahun ini," ujar Erwin, dikutip dari Antara, Sabtu (10/2/2024).

Sementara itu, gambaran bisnis yang akan berkembang dan naik daun di Tahun Naga Kayu 2024. Tahun Naga Kayu memiliki elemen pembawa hoki, yaitu logam, akan lebih 'cuan' pada bidang hukum atau militer.

Orang-orang yang bergerak di bidang hukum, di tahun naga kayu ini akan menjadi lebih banyak orderannya. Hal itu juga karena Tahun Naga Kayu ekonomi lebih bagus dari Kelinci Air tahun lalu.

"Untuk regulasi ekonomi kan juga banyak dibutuhkan hukum-hukum," kata Erwin.