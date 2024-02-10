Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siasat Atasi Bisnis Kurang Cuan di Tahun Naga Kayu

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |14:12 WIB
Siasat Atasi Bisnis Kurang Cuan di Tahun Naga Kayu
Tak Semua Bisnis Cuan di Tahun Naga Kayu. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tak semua bisnis bisa cuan di Tahun Naga Kayu 2024. Sebab ada unsur-unsur yang tak berkaitan dengan bisa untuk di tahun ini.

Ahli Feng Shui Erwin Yap mengungkapkan, yang kurang menguntungkan untuk Tahun Naga Kayu 2024 adalah pada elemen tanah dan air. Misalnya transportasi, perusahaan telekomunikasi juga akan ada hambatan dan kurang mendukung atau kurang lancar.

Meskipun begitu, perusahaan bisa ambil elemen yang bagusnya seperti logam yang artinya juga manajemen, sehingga bisa diaplikasikan pada pembaruan sistem di dalam perusahaan dan menargetkan manajemen yang baik.

Sementara pada unsur tanah, Erwin menyarankan untuk tidak membangun bisnis seperti kos-kosan atau jual properti berbentuk tanah.

Mensiasati hal tersebut, Erwin menyarankan untuk mengelola bisnis yang berhubungan dengan elemen tanah yang sudah ada tapi tidak mencoba membuat baru untuk setahun ke depan.

"Di tahun Naga ini juga diperkirakan banyak orang renovasi dari pada bangun rumah, developer akan bangun lebih banyak tapi pengadaan misalnya bisnisnya di tanah atau pasir akan repot di tahun ini," ujar Erwin, dikutip dari Antara, Sabtu (10/2/2024).

Sementara itu, gambaran bisnis yang akan berkembang dan naik daun di Tahun Naga Kayu 2024. Tahun Naga Kayu memiliki elemen pembawa hoki, yaitu logam, akan lebih 'cuan' pada bidang hukum atau militer.

Orang-orang yang bergerak di bidang hukum, di tahun naga kayu ini akan menjadi lebih banyak orderannya. Hal itu juga karena Tahun Naga Kayu ekonomi lebih bagus dari Kelinci Air tahun lalu.

"Untuk regulasi ekonomi kan juga banyak dibutuhkan hukum-hukum," kata Erwin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement