Ternyata Ini Pasar Terbesar di Indonesia

JAKARTA - Pasar Induk Among Tani Kota Batu menjadi pasar terbesar di Indonesia. Pasar ini berada di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur.

Pasar ini berdiri di atas tanah seluas 3,5 hektar dan mampu menampung 2.700 kios yang bisa dimanfaatkan oleh para pedagang.

Di pasar Induk Among Tani memiliki beberapa zona yang berbeda seperti zona basah, zona kering, termasuk zona untuk makanan dan kuliner.

Pasar Induk Among Tani Kota Batu dibangun dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp166 miliar. Pasar ini resmi beroperasi pada tanggal 2 Oktober 2023.

Selain berfungsi sebagai pasar tradisional, pasar Induk Among Tani kini dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang luar biasa, tidak hanya sebagai tempat bertransaksi antara pedagang dan pembeli, tetapi juga sebagai destinasi wisata baru yang menjadi ikon Kota Batu.