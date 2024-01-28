Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketika Atikoh Blusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro Malang

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |08:38 WIB
Ketika Atikoh Blusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro Malang
Siti Atikoh blusukan ke pasar (Foto: MPI)
A
A
A

BATU - Istri Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti blusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro Dowo Malang, Batu, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Atikoh terlihat menggunakan kaos bertuliskan "Tas Tes" yang dipadukan dengan jilbab berwarna pink.

Kehadiran Atikoh pun langsung disambut antusias oleh para pengunjung pasar.

"Bu Ganjar, Bu Ganjar," ujar salah salah seorang pengunjung.

Sementara ada juga beberapa pengunjung yang kebingungan lantaran situasi pasar mendadak jadi ramai.

Di sisi lain, Atikoh terlihat membeli bawang merah dan bawang putih masing-masing 1 kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109555/pedagang-qk7R_large.jpg
Pedagang Usul Pembentukan Satgas Pasar ke Mendag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/320/3079542/wapres-gibran-revitalisasi-pasar-agar-ekonomi-hidup-TXAXC5eq7Y.jpg
Wapres Gibran: Revitalisasi Pasar agar Ekonomi Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021707/ri-punya-2-pasar-baru-senilai-rp3-miliar-2cESutKdp3.jfif
RI Punya 2 Pasar Baru Senilai Rp3 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000614/buang-puluhan-ton-pepaya-di-pasar-kramat-jati-pedagang-tidak-laku-meski-murah-tpZf2fiM7X.jpg
Buang Puluhan Ton Pepaya di Pasar Kramat Jati, Pedagang: Tidak Laku meski Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/470/2967402/ternyata-ini-pasar-terbesar-di-indonesia-AIxCiikU9o.jpeg
Ternyata Ini Pasar Terbesar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/320/2960816/siti-atikoh-dicurhati-pedagang-tempe-hingga-bawang-MvO8NFYinh.jpg
Siti Atikoh Dicurhati Pedagang Tempe hingga Bawang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement