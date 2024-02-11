Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Terus Naik, Aprindo Minta Jokowi Relaksasi HET Bahan Pokok

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |16:35 WIB
Harga Terus Naik, Aprindo Minta Jokowi Relaksasi HET Bahan Pokok
Harga Beras Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) meminta Pemerintah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan lainnya bahan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng yang berpotensi terus mengalami kenaikan pada Februari 2024.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menyampaikan, perubahan HET perlu dilakukan agar peritel dapat terus menyediakan bahan pokok guna mencegah kekosongan atau kelangkaan di gerai-gerai ritel modern.

"Kami memerlukan sikap Pemerintah dan pihak berwenang untuk merelaksasi pula aturan main HET yang ditetapkan sehingga peritel dapat terus membeli, menyediakan dan menjual kebutuhan pokok bagi masyarakat," ujar Roy dikutip Antara di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Relaksasi ini pun bertujuan untuk mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok, terlebih pada Februari 2024 para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan Ramadhan dan Idul Fitri di gerai ritel modern.

Aprindo juga meminta agar ada koordinasi dan komunikasi yang intensif antara kementerian/lembaga dengan para pelaku usaha di sektor hulu (produsen) hingga hilir (peritel) untuk menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada urgensi dan solusi adaptif.

Halaman: 1 2
1 2
