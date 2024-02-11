Aturan Produk Tembakau Bikin Banyak PHK

JAKARTA - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan diyakini dapat mematikan mata pencaharian bagi pekerja di industri tembakau.

Maka itu Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menyimpan harapan besar terhadap momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Terutama di tengah keresahan akan keberlangsungan sumber mata pencaharian akibat isi pasal-pasal tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan.

BACA JUGA: Pak Bas Selesaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, berharap pihaknya bisa mengetahui keberpihakan para Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) terhadap nasib mereka sebelum datangnya hari pencoblosan. Terlebih, jumlah anggotanya terbilang banyak yaitu mencapai sekitar 230.000 tenaga kerja dan tersebar di 15 provinsi.

”Belum termasuk anggota keluarganya,” tegasnya kepada wartawan, Minggu (11/2/2024).

BACA JUGA: 4 Fakta Pertumbuhan Ekonomi 2023 yang Bikin Sri Mulyani Happy

Maka itu, kata Sudarto, dari ketiga pasangan calon Capres dan Cawapres, diharapkan memiliki tekad dan komitmen untuk tidak mengecilkan hati serta nasib para pekerja di IHT.