Kementan Minta Pemprov Lampung Pakai AUTP untuk Daerah Rawan Banjir

LAMPUNG - Kementerian Pertanian meminta Pemerintah Provinsi Lampung untuk melindungi produksi beras dengan AUTP atau Asuransi Usaha Tani Padi, khususnya pada wilayah rawan banjir.

Mentan Amran Sulaiman meminta peran aktif pemerintah daerah untuk bersama-sama meningkatkan produksi dalam negeri dengan berbagai cara terutama di saat musim penghujan.

BACA JUGA: Kementan Mitigasi Bencana Banjir di Lahan Pertanian Grobogan

"Kita manfaatkan hujan yang sudah mulai turun untuk percepat tanam. Agar produksi di Maret - April tetap terjaga," ujar Mentan Amran, Selasa (13/2/2024).

Namun, bertanam di musim penghujan tentunya memiliki risiko banjir, khususnya di daerah rawan. Karena itu, program perlindungan seperti AUTP menjadi bagian penting bagi petani untuk kepastian usaha tani mereka terlindungi.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil mengatakan, pemerintah daerah perlu terus mendorong prioritas perlindungan usaha tani padi di daerah rawan banjir, salah satunya di Provinsi Lampung.

Ia mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung telah memetakan sawah di provinsi ini yang memiliki risiko terdampak banjir di tengah berlangsungnya musim hujan.

"Contohnya, sawah yang berada di sepanjang aliran sungai dan dekat dengan daerah pesisir, seperti Mesuji yang memiliki musim tanam normal pada musim hujan, dan lokasinya biasanya ada di dekat sungai utama juga terdapat di sepanjang anak sungai," ungkapnya.