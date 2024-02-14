Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beras 5 Kg Siap Banjiri Ritel Modern Pasca Pemilu 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |12:02 WIB
Beras 5 Kg Siap Banjiri Ritel Modern Pasca Pemilu 2024
Beras 5 Kg Siap Banjiri Ritel Modern. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan ritel modern bakal digelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ukuran 5 kg. Hal tersebut sebagai upaya meredam adanya kenaikan beras yang belakangan terjadi.

Arief menjelaskan, sejak kemarin sebanyak 50 ribu ton beras sudah masuk ke Pasar Induk Cipinang, dan tengah proses pengemasan ukuran 5 kg sebelum disalurkan ke ritel modern.

"Ini kita menyiapkan beras SPHP 5 kg untuk didistribusikan ke modern market, karena kita harus isi secepatnya total 50 ribu ton sudah diberikan ke food station," ujar Arief saat ditemui MNC Portal di Pasar Induk Cipinang, Selasa (13/2/2024).

Meski demikian, Arief menjelaskan beras-beras tersebut sebanyak 50 ribu ton tidak masuk dalam satu waktu bersamaan, sehingga masih memerlukan waktu hingga selesainya penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu 2024.

"Itu berangsur masuk terus, cetak 5 kg siapin di karung kirim, kalau dikerjain sama sama, ada pedagang Cipinang terutama yang punya mesin ini dikerjain," sambungnya.

