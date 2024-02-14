Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beras Langka di Ritel Modern karena Bansos? Begini Respons Menko Airlangga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |13:13 WIB
Beras Langka di Ritel Modern karena Bansos? Begini Respons Menko Airlangga
Harga Beras Terus Naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Beras di ritel modern kini langka. Pemerintah pun menyiapkan beras 5 kilogram (kg) untuk segera dikirimkan ke ritel modern guna mencukupi stok dan menekan harga beras.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi langkanya beras premium di sejumlah toko ritel.

“Stok Bulog itu ada 1,2 juta ton, kemarin dibahas dengan Bapak Presiden, stabilisasi harga atau SPHP ditingkatkan dari biasanya sekitar sampai dengan 150 ribu dinaikkan ke 250 ribu,” ungkap Airlangga, usai mencoblos bersama istri dan anaknya di TPS 005 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Kemudian, lanjut Airlangga, diminta untuk distribusinya dipermudah, artinya jika SPHP dalam kilogramnya 5 kg, jadi untuk beberapa wilayah di distribusi dipersilahkan pakai kiloan yang lebih besar.

“Di lapangan diberi kesempatan melakukan repackaging dari katakanlah 20kg, 50kg, ke 5Kg dan ongkosnya diganti, itu kemarin solusi yang disampaikan,” jelas Airlangga.

Lantas Airlangga membantah bahwa ini bukan karena bantuan sosial (bansos).

“Tidak, tidak, bansos kan ini jalan terus dan ini udah dari tahun kemarin juga udah jalan,” tegasnya.

Halaman:
1 2
