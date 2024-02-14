Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sandiaga Uno Ungkap Perputaran Ekonomi Tembus Rp1 Triliun pada Pemilu 2024

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |18:11 WIB
Sandiaga Uno Ungkap Perputaran Ekonomi Tembus Rp1 Triliun pada Pemilu 2024
Perputaran Uang di Pemilu 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, perputaran ekonomi selama Pemilihan Umum 2024 bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun.

"Jauh, jauh di atas Rp1 triliun," ujar Sandiaga, dikutip dari Antara, Rabu (14/2/2024).

Namun kata Sandiaga, angka pasti perputaran ekonomi belum dapat diketahui. Kajian lengkap soal itu akan ia sampaikan setelah pemilu selesai.

Selama pemilu, dirinya berharap pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) mampu menyumbangkan capaian yang signifikan.

Sandiaga memproyeksikan, Pemilu 2024 mampu menopang pergerakan wisnus sebesar 30-35% di tahun itu.

“Jadi kuartal pertama 2024 ini mungkin kita bisa menyasar 30-35 persen dari total pergerakan wisatawan Nusantara,” ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Halaman:
1 2
