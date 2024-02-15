BUMN Ini Targetkan Pendapatan Rp2,5 Triliun pada 2024

JAKARTA - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyatakan pihaknya di tahun 2023 berhasil mencapai pertumbuhan yang positif secara pendapatan di mana terjadi peningkatan sebesar lebih 30%.

“Pada 2023 merupakan tahun di mana kita akan lebih luas dengan perancangan strategi yang mengikuti pergerakan pasar properti yang semakin dinamis,” ucap Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2/2024).

Di tahun 2023, Perumnas juga sangat mendukung konsep ESG dengan penerapan hunian berbasis green building yang tidak hanya fokus pada vertikal housing khususnya hunian TOD yang dapat menurunkan polusi tetapi juga pada rumah tapak seperti di perumahan Samesta Dramaga dan Samesta Parayasa yang telah mendapat sertifikat Bangunan Hijau karena penggunaan material bangunan yang minim emisi karbon dan ramah lingkungan.

“Tidak hanya berfokus pada aspek yang mendukung proses bisnis, Perumnas juga presisten menjaga keseimbangan pada aspek sosial melalui program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan sepanjang 2023 Perumnas telah melaksanakan program tanggung jawab sosial sebanyak 40 program yang menyasar pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi,” papar Budi.

“Pada 2024, pendapatan yang kita semua harus capai adalah sebesar Rp2,5 Triliun, di mana setara dengan sekitar 7.400 unit hunian yang tersebar di 22 proyek rumah tapak dan 9 proyek highrise di seluruh Indonesia serta dukungan dari anak perusahaan,” tambahnya.