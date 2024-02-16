PT Arthaco Prima Energy Selenggarakan Lelang Umum Pengadaan Jasa Pertambangan

JAKARTA - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT Arthaco Prima Energy mengundang perusahaan nasional di bidang jasa penambangan batubara yang berminat untuk mengikuti proses pengadaan jasa. Adapun penjelasan dan ketentuannya tercantum berdasarkan Pengumuman Lelang Barang dan Jasa No. 001/APE-TNDR/II/2024.

Lelang Umum Pengadaan Jasa Pertambangan ini terdiri dari tiga bidang di antaranya, yaitu Jasa Pemindahan Tanah Penutup, Sewa Alat Berat untuk Pengambilan Batubara dan Pemuatan Batubara, serta Port Loading dan Stockpile Management dengan keseluruhan volume total mencapai 2.000.000 MT/tahun untuk periode Maret 2024 - Maret 2026 yang berlokasi di Kecamatan Keluang dan Babat Supat, KabupatenMusi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan.

BACA JUGA: PT Arthaco Prima Energy Gelar Lelang Umum Pengadaan Jasa Pertambangan

Pendaftaran lelang dapat dilakukan pada Selasa, 27 Februari 2024. Sementara itu, pelaksanaan lelang tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 4 Maret 2024 mendatang pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB di MNC Tower 22/F, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Perusahaan yang berminat dapat mendaftar dengan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, antara lain menyerahkan Surat Minat untuk mengikuti proses lelang kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT Arthaco Prima Energy ke alamat MNC Tower 22/F, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10340.

Lampirkan company profile, seluruh dokumen legalitas dan perizinan jasa pertambangan dan daftar peralatan yang memuat Jenis, Jumlah, Kondisi, Lokasi Keberadaan Alat, Status Kepemilikan, serta Laporan Penyampaian Kegiatan Triwulan. Adapun perusahaan yang dapat mengikuti lelang harus memiliki kualifikasi perusahaan menengah/besar.

(Agustina Wulandari )