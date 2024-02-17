Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aliran Modal Asing Masuk Indonesia Capai Rp4,07 Triliun

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |07:18 WIB
Aliran Modal Asing Masuk Indonesia Capai Rp4,07 Triliun
Aliran modal asing masuk Indonesia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk mencapai Rp4,07 triliun. Capital inflow di pasar keuangan domestik tersebut tercatat selama periode 12-15 Februari 2024.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut nilai tersebut terdiri dari aliran modal asing masuk bersih di pasar saham Rp6,03 triliun, serta modal asing keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp0,98 triliun.

Melansir Antara, Sabtu (17/2/2024), Erwin menuturkan sejak awal 2024 sampai dengan 15 Februari 2024, total modal asing keluar bersih di pasar SBN mencapai Rp0,68 triliun, sementara modal asing masuk bersih di pasar saham mencapai Rp15,41 triliun dan di SRBI Rp29,76 triliun.

Premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 15 Februari 2024 sebesar 70,92 basis poin (bps), turun dibandingkan per 9 Februari 2024 yang sebesar 72,58 bps.

Rupiah di awal perdagangan Jumat (16/2) dibuka melemah menjadi Rp15.644 per dolar AS, dibandingkan dengan penutupan perdagangan Kamis (15/2) yang sebesar Rp15.615 per dolar AS. Sedangkan indeks dolar AS menguat ke posisi 104,30 di akhir perdagangan Kamis (15/2).

Halaman:
1 2
