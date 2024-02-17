Harga Emas Antam Naik Rp6.000 di Akhir Pekan

JAKARTA - Harga emas Antam mengalami kenaikan pada perdagangan akhir pekan. Harga emas naik Rp6.000 ke level Rp1.124.000 per gram setelah sebelumnya menguat.

Sementara harga buyback berada di level Rp1.016.000 per gram. Harga tersebut juga naik 6.000 dibandingkan dengan harga buyback kemarin yang ada di Rp1.010.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, Sabtu (17/2/2024), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp612.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.395.000, dan 10 gram Rp10.735.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp53.345.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp532.320.000 dan Rp1.064.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.