Pak Bas dan Istri Pindah ke IKN pada Juli 2024

JAKARTA - Pada bulan Juli 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama istrinya Kartika Nurani akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Basuki menjadi penduduk pertama di IKN, sambil menunggu pembangunan infrastruktur penyediaan air di IKN tahap pertama rampung.

"Nanti kalau sudah jadi kan air mau masuk bulan Juni - Juli, nah itu saya kesana insya allah saya yakin betul. Minimal tinggal di sana, bareng sama istri pasti," ujar Menteri Basuki saat ditemui MNC Portal di Bekasi, Rabu, 14 Februari 2024.

Namun demikian, Menteri Basuki menambahkan kemungkinan bakal tetap melakukan mobilitas ke Jakarta, hal itu untuk menyelesaikan pekerjaan di Jakarta jika tidak bisa diselesaikan secara virtual atau online.

Pada kesempatan yang berbeda, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan saat ini pembangunan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana di IKN tengah dikerjakan.

Adapun yang saat ini tengah disiapkan untuk pemindahan tahap awal sendiri seperti penyediaan Istana dan Kantor Presiden, 4 Kantor Kementerian Koordinator, Rusun ASN, hingga rumah tapak jabatan menteri.

Endra mengatakan, targetnya pembangunan 4 gedung kantor Kemenko dapat rampung tahun ini. Sehingga Kementerian yang pindah pada tahap awal ini dapat berkantor bersama di Gedung Kemenko.