HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Mudah Dapatkan Kode Referral BRI BRImo 8 Digit Lengkap dengan Panduan Daftarnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |07:46 WIB
Cara Mudah Dapatkan Kode Referral BRI BRImo 8 Digit Lengkap dengan Panduan Daftarnya
Ilustrasi bank BRI ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara mudah dapatkan kode referral BRI BRImo 8 digit lengkap dengan panduan daftarnya. Adapun, kode referral BRI BRImo adalah sebuah kode opsional yang dapat diisi atau dilewati ketika seseorang mendaftar untuk akun BRImo.

Sementara itu, kode referral adalah serangkaian angka, huruf, atau kombinasi keduanya yang digunakan dalam platform digital untuk mengajak orang lain menggunakan aplikasi tertentu. Baik yang mengajak maupun yang diajak dapat diberikan hadiah sebagai insentif.

Berikut cara mudah dapatkan kode referral BRI BRImo 8 digit lengkap dengan panduan daftarnya:

-Panduan Daftar BRImo

Belum Punya Rekening BRI

Buka aplikasi BRImo di HP Anda.

Pilih opsi “Belum punya akun” dan klik “Buka rekening”.

Pilih jenis produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda, lalu lengkapi verifikasi data diri Anda.

Lakukan perekaman wajah dan tanda tangan digital untuk proses verifikasi.

Lakukan setoran awal ke nomor BRIVA yang diberikan.

Buat username dan password untuk login ke aplikasi BRImo. Setelah itu, Anda sudah siap untuk bertransaksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
