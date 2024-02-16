JAKARTA - Daftar 128 kode bank di Indonesia yang perlu Anda ketahui saat bertransaksi keuangan. Pasalnya, dalam dunia perbankan, terdapat berbagai kode yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi berbagai transaksi keuangan.
Salah satu kode yang seringkali kita temui adalah kode bank. Meskipun terlihat sederhana, kode bank memiliki peran yang signifikan dalam mengarahkan transfer dana dan transaksi ke rekening yang tepat.
Berikut daftar 128 kode bank di Indonesia:
1. BANK BCA (BANK CENTRAL ASIA) 014
2. BANK MANDIRI 008
3. BANK BNI (BANK NEGARA INDONESIA) 009
4. BANK BNI SYARIAH 427
5. BANK BRI (BANK RAKYAT INDONESIA) 002
6. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) 451
7. BANK CIMB NIAGA 022
8. BANK CIMB NIAGA SYARIAH 022
9. BANK MUAMALAT 147
10. BANK BTPN (BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL) 213
11. BANK BTPN SYARIAH 547
12. JENIUS 213
13. BANK BRI SYARIAH 422
14. BANK TABUNGAN NEGARA (BANK BTN) 200
15. PERMATA BANK 013
16. BANK DANAMON 011
17. BANK BII MAYBANK 016
18. BANK MEGA 426
19. BANK SINARMAS 153
20. BANK COMMONWEALTH 950
21. BANK OCBC NISP 028
22. BANK BUKOPIN 441
23. BANK BUKOPIN SYARIAH 521
24. BANK BCA SYARIAH 536
25. BANK LIPPO 026
26. CITIBANK 031