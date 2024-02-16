Advertisement
DAFTAR 128 KODE BANK DI INDONESIA

Daftar 128 Kode Bank di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |14:45 WIB
Daftar 128 Kode Bank di Indonesia
Ilustrasi kode bank ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 128 kode bank di Indonesia yang perlu Anda ketahui saat bertransaksi keuangan. Pasalnya, dalam dunia perbankan, terdapat berbagai kode yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi berbagai transaksi keuangan.

Salah satu kode yang seringkali kita temui adalah kode bank. Meskipun terlihat sederhana, kode bank memiliki peran yang signifikan dalam mengarahkan transfer dana dan transaksi ke rekening yang tepat.

Berikut daftar 128 kode bank di Indonesia:

1. BANK BCA (BANK CENTRAL ASIA) 014

2. BANK MANDIRI 008

3. BANK BNI (BANK NEGARA INDONESIA) 009

4. BANK BNI SYARIAH 427

5. BANK BRI (BANK RAKYAT INDONESIA) 002

6. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) 451

7. BANK CIMB NIAGA 022

8. BANK CIMB NIAGA SYARIAH 022

9. BANK MUAMALAT 147

10. BANK BTPN (BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL) 213

11. BANK BTPN SYARIAH 547

12. JENIUS 213

13. BANK BRI SYARIAH 422

14. BANK TABUNGAN NEGARA (BANK BTN) 200

15. PERMATA BANK 013

16. BANK DANAMON 011

17. BANK BII MAYBANK 016

18. BANK MEGA 426

19. BANK SINARMAS 153

20. BANK COMMONWEALTH 950

21. BANK OCBC NISP 028

22. BANK BUKOPIN 441

23. BANK BUKOPIN SYARIAH 521

24. BANK BCA SYARIAH 536

25. BANK LIPPO 026

26. CITIBANK 031

Halaman:
1 2


