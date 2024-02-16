Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2024 di Semarang

Lurisa Lulu , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |14:20 WIB
MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2024 di Semarang
MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2024 (Foto: MPI)
JAKARTA - PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menggelar Agency Kick Off 2024 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Acara bertema synergy for growth bertujuan mengajak semua anggota tim dan rekan agen untuk bersinergi membangun ikatan yang kuat, serta mempererat kolaborasi demi mengukir kesuksesan yang menginspirasi.

Untuk pertama kalinya anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia, yakni MNC Insurance menggelar kegiatan Agency Kick Off 2024 di Jawa Tengah, yaitu Pos Yogyakarta, Solo, Semarang dan Purwokerto.

"Terima kasih kepada para agen atas dedikasi dan kerja sama yang tak tergantikan," ujar Head of Agency MNC Insurance Prima Meinanda, Kamis 15 Februari 2024.

Pada acara yang dilangsungkan, di Banaran Sky View, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Sesuai dengan tema yang diambil, MNC Insurance mengajak semua anggota tim dan rekan agen untuk bersinergi membangun ikatan yang kuat, serta mempererat kolaborasi demi mengukir kesuksesan yang menginspirasi.

