Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terima Asuransi Kesehatan hingga Trip ke Luar Negeri, Agen MNC Insurance: Baik Sekali Pelayanannya

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |18:15 WIB
Terima Asuransi Kesehatan hingga Trip ke Luar Negeri, Agen MNC Insurance: Baik Sekali Pelayanannya
Terima Asuransi hingga Trip ke Luar Negeri, Agen MNC Insurance: Baik Sekali Pelayanannya (Foto: MPi)
A
A
A

BANDUNG - Puluhan agen PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance Cabang Bandung menyambut baik acara Agency Kick Off 2024 bertajuk 'Synergy for Growth' yang digelar di Horison Ultima Bandung, Senin (5/2/2024).

Agen Silver Club Ali Atmadja mengaku senang dan bahagia mengikuti acara Agency Kick Off 2024 ini.

“Acara ini sudah sangat baik sekali dan acaranya juga bagus dan kami agen-agen semua sangat berkesan sekali dan menikmati acara dari awal sampai akhir,” ucap Ali.

Ali mengatakan, acara ini pun diharapkan meningkatkan kinerja para agen, khususnya agen MNC Insurance Cabang Bandung untuk melayani nasabah lebih baik lagi.

"Harapan kami dari para agen tentunya dengan adanya Kick Off dan program-program baru yang ditawarkan untuk tahun ini tentunya akan menjadi booster bagi kami, untuk lebih meningkatkan kinerja, produksi, dan lebih penting untuk bisa melayani nasabah kami lebih baik lagi,” tuturnya.

Ali mengatakan, selama ini, dirinya merasakan pelayanan yang sangat baik sejak pertama kali bergabung dengan MNC Insurance 4 tahun silam.

“Di MNC ini saya merasakan baik sekali pelayanannya, baik dari sisi marketing, staf di kantor, dan penerbitan polis juga sangat cepat sekali,” ungkapnya.

Sebagai agen profesional, Ali ingin memberikan pelayanan terbaik bagi setiap nasabah. Oleh karena itu, dalam memilih urusan asuransi pun tidak akan sembarangan.

“Saya akan menyeleksi, dalam hal ini MNC menurut saya adalah perusahaan asuransi umum yang baik dan bahkan mungkin yang terbaik,” ujarnya.

Disinggung soal program reward dari MNC Insurance, Ali mengungkapkan bahwa program reward yang diberikan MNC Insurance bagi para agen sangat menarik, seperti program trip, baik long trip maupun short trip bagi agen yang sukses meraih target.

Bahkan, kata Ali, tidak hanya trip, para agen MNC Insurance pun selama ini mendapatkan asuransi kesehatan untuk menunjang kinerjanya.

"Program yang ditawarkan bagi kami para agen menurut saya sudah sangat baik ya, apalagi program trip atau insentif lain seperti kita diberikan asuransi kesehatan. Tahun ini, terutama trip-nya pun sangat menarik sekali, yaitu long trip dan short trip-nya ke negara yang sangat menarik sekali," katanya.

Menurutnya, program yang diberikan MNC Insurance tersebut menjadi pemacu bagi para agen untuk meningkatkan kinerjanya.

"Menurut saya ini bisa menjadi booster bagi para agen untuk lebih meningkatkan produksi di tahun ini, sehingga kami para agen bisa achieve mencapai target untuk dapat hadiah ke luar negeri, menambah semangat para agen," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158584/mnc-s5O8_large.jpg
MNC Insurance Business Group Bersama BRI Gelar Cek Kesehatan Gratis di Museum Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/320/3158186/mnc_insurance-XOdq_large.jpg
MNC Insurance Business Group Gelar SPARK 2025, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Cerdas Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153770/mnc_insurance-Df5M_large.jpg
MNC Insurance Perkuat Sistem Pengawasan dan Komitmen Tata Kelola 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151681/mnc_insurance-nVCA_large.jpg
MNC Insurance Perkuat Komitmen Layanan dan Tata Kelola di Seluruh Cabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/622/3124623/mnc_insurance-rV3Q_large.jpg
Mudik Lebaran Aman, MNC Insurance Hadirkan Asuransi Travel Mudik untuk Perlindungan Maksimal di Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109533/mnc_insurance-DyJk_large.jpg
Perkuat Relasi Agen, MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement