Terima Asuransi hingga Trip ke Luar Negeri, Agen MNC Insurance: Baik Sekali Pelayanannya (Foto: MPi)

BANDUNG - Puluhan agen PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance Cabang Bandung menyambut baik acara Agency Kick Off 2024 bertajuk 'Synergy for Growth' yang digelar di Horison Ultima Bandung, Senin (5/2/2024).

Agen Silver Club Ali Atmadja mengaku senang dan bahagia mengikuti acara Agency Kick Off 2024 ini.

“Acara ini sudah sangat baik sekali dan acaranya juga bagus dan kami agen-agen semua sangat berkesan sekali dan menikmati acara dari awal sampai akhir,” ucap Ali.

Ali mengatakan, acara ini pun diharapkan meningkatkan kinerja para agen, khususnya agen MNC Insurance Cabang Bandung untuk melayani nasabah lebih baik lagi.

"Harapan kami dari para agen tentunya dengan adanya Kick Off dan program-program baru yang ditawarkan untuk tahun ini tentunya akan menjadi booster bagi kami, untuk lebih meningkatkan kinerja, produksi, dan lebih penting untuk bisa melayani nasabah kami lebih baik lagi,” tuturnya.

Ali mengatakan, selama ini, dirinya merasakan pelayanan yang sangat baik sejak pertama kali bergabung dengan MNC Insurance 4 tahun silam.

“Di MNC ini saya merasakan baik sekali pelayanannya, baik dari sisi marketing, staf di kantor, dan penerbitan polis juga sangat cepat sekali,” ungkapnya.

Sebagai agen profesional, Ali ingin memberikan pelayanan terbaik bagi setiap nasabah. Oleh karena itu, dalam memilih urusan asuransi pun tidak akan sembarangan.

“Saya akan menyeleksi, dalam hal ini MNC menurut saya adalah perusahaan asuransi umum yang baik dan bahkan mungkin yang terbaik,” ujarnya.

Disinggung soal program reward dari MNC Insurance, Ali mengungkapkan bahwa program reward yang diberikan MNC Insurance bagi para agen sangat menarik, seperti program trip, baik long trip maupun short trip bagi agen yang sukses meraih target.

Bahkan, kata Ali, tidak hanya trip, para agen MNC Insurance pun selama ini mendapatkan asuransi kesehatan untuk menunjang kinerjanya.

"Program yang ditawarkan bagi kami para agen menurut saya sudah sangat baik ya, apalagi program trip atau insentif lain seperti kita diberikan asuransi kesehatan. Tahun ini, terutama trip-nya pun sangat menarik sekali, yaitu long trip dan short trip-nya ke negara yang sangat menarik sekali," katanya.

Menurutnya, program yang diberikan MNC Insurance tersebut menjadi pemacu bagi para agen untuk meningkatkan kinerjanya.

"Menurut saya ini bisa menjadi booster bagi para agen untuk lebih meningkatkan produksi di tahun ini, sehingga kami para agen bisa achieve mencapai target untuk dapat hadiah ke luar negeri, menambah semangat para agen," katanya.