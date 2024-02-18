Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Partai Politik Dapat Uang dari APBN, Segini Besarannya

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |20:17 WIB
Partai Politik Dapat Uang dari APBN, Segini Besarannya
Partai Politik Dapat Uang dari APBN. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Partai politik ternyata mendapat bantuan berupa uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana keuangan tersebut hanya boleh digunakan untuk biaya operasional dan biaya lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Namun, beberapa masyarakat bertanya-tanya mengenai berapa jumlah bantuan yang diberikan oleh APBN kepada Partai Politik.

Menurut PP nomor 1 tahun 2018 menjelaskan bahwa semua Partai Politik yang masuk ke DPR itu mendapatkan uang dari APBN. Uang yang didapat sebesar Rp1.000 yang nantinya akan dikalikan dengan jumlah suara yang sah.

"Uang sebesar Rp.1000 itu nanti dikalikan berapa suara yang sah, jadi kalo misalnya suara sah nya satu juta dikalikan seribu, maka dapatnya satu miliar," dalam unggahan Instagram @ditjenanggaran.

Perlu diingat anggaran dari APBN yang dikeluarkan untuk Partai Politik bukan untuk keperluan pribadi. Dikutip unggahan akun Instagram @ditjenanggaran terdapat 3 alasan partai politik perlu diberi bantuan dana sebagai berikut:

1. Mewujudkan Desentralisasi Kewenangan agar partai politik semakin inovatif dan Mandiri

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184773/menkeu_purbaya-1Rbx_large.jpeg
APBN Defisit Rp479,7 Triliun pada Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176675/apbn_2025-zkEH_large.jpg
Defisit Lagi, Purbaya Umumkan APBN Tekor Rp371,5 Triliun di September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155524/sri_mulyani-QawM_large.jpg
Sri Mulyani Dapat Anggaran Rp47,1 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153422/sri_mulyani-4uO5_large.jpg
Sri Mulyani Janji Jaga Defisit dan Utang Secara Hati-Hati dalam APBN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141364/apbn_2025-0kud_large.png
Kabar Baik, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140429/sri_mulyani-sCXb_large.jpg
Sri Mulyani Sampaikan Asumsi Dasar Makro 2026 Buat Modal Kerja Prabowo, Ekonomi 5,2%-5,8%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement