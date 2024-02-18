Subsidi BBM Dipangkas untuk Program Makan Siang Gratis? Cek Faktanya

JAKARTA - Program makan siang gratis merupakan salah satu janji calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Namun, saat ini beredar kabar bahwa program tersebut akan direalisasikan dengan menggunakan dana yang bersumber dari pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal ini sempat ramai diperbincangkan karena beredarnya pernyataan Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno. Dia mengungkapkan bahwa Prabowo akan memangkas subsidi energi termasuk di dalamnya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang gratis sesuai dengan janji kampanyenya.

BACA JUGA: Menghitung Uang Makan Gratis Ala Prabowo per Orang

Namun, saat ini pernyataan tersebut dibantah oleh Eddy sendiri. Dia meralat pernyataan dengan mengucapkan bahwa kata-kata yang lebih benar adalah efisiensi subsidi energi.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyatakan bahwa dirinya telah melakukan konfirmasi langsung perihal pernyataan tersebut. Drajad menyampaikan, Eddy tidak pernah mengatakan hal tersebut.

"Saya sudah konfirmasi ke Mas Eddy, yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM. Apalagi, untuk membiayai program makan siang gratis," ujar Drajad, ditulis Minggu (18/2/2024).

Drajad menjelaskan, Eddy yang dikenal sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, pasti mengetahui dengan baik dari mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM. Dia memastikan bahwa pembiayaan program tersebut bukan dari pemotongan pos APBN yg sudah ada.