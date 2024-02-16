Menghitung Uang Makan Gratis Ala Prabowo per Orang

JAKARTA - Menghitung uang makan gratis ala Prabowo per orang. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mencanangkan program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak di sekolah serta ibu hamil.

Program ini ditujukan untuk sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari beberapa golongan masyarakat. Pertama terdapat, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua terdapat, 4,3 juta santri. Dan yang ketiga 4,4 juta ibu hamil.

Lantas berapa uang makan gratis ala Prabowo per orang?

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan bahwa anggaran program makan siang dan susu gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya, setiap penerima program ini akan mendapatkan sekitar Rp4,82 juta dalam setahun. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.

Program makan siang dan susu gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran masuk dalam '8 program hasil terbaik cepat' dalam visi dan misi Asta Cita yang mereka usung dalam Pilpres 2024. Program ini digagas dengan tujuan mengentaskan masalah stunting di Indonesia.