Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Serpong-Cinere Naik Mulai 21 Februari, Berikut Besarannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |19:53 WIB
Tarif Tol Serpong-Cinere Naik Mulai 21 Februari, Berikut Besarannya
Tarif Tol Serpong-Cinere Naik. (Foto; okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Jalan Tol Serpong-Cinere akan memberlakukan penyesuaian dan pemberlakuan tarif mulai tanggal 21 Februari 2024 pukul 00.00 WIB.

Pemberlakuan penyesuaian dan pemberlakuan tarif berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 254/KPTS/M/2024 tanggal 02 Februari 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang), dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere).

Jalan Tol Serpong-Cinere dikelola PT Cinere Serpong Jaya memiliki 4 (empat) lokasi Gerbang Tol, yaitu Gerbang Tol Pamulang, Gerbang Tol Serpong 5, Gerbang Tol Serpong 6, Gerbang Tol Serpong 7.

Sistem transaksi di Jalan Tol Serpong-Cinere menggunakan sistem transaksi tertutup, sehingga akan dikenakan tarif proporsional berdasarkan jarak tempuhnya sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR dimaksud.

Jalan tol sepanjang 10,14 KM ini melewati wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah yang didominasi oleh sektor Jasa dan industri dan tempat tinggal, sehingga Jalan Tol Serpong - Cinere menjadi alternatif pilihan angkutan industri. Selain itu, jalan tol Serpong - Cinere juga memberikan kepastian waktu kepada pengguna jalan yang menuju Bandara Soekarno-Hatta sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan biaya operasional kendaraan menjadi lebih hemat.

Penyesuian tarif tol Serpong – Cinere Seksi Serpong – Pamulang dan Penetapan Tarif Tol Serpong – Cinere Seksi Pamulang – Cinere dengan tarif terjauh (sistem tertutup) menjadi sebagai berikut:

1. Seksi 1 (Serpong – Pamulang):

Gol I : Rp 12.000,- yang semula Rp 11.000,-

Gol II : Rp 18.000,- yang semula Rp 16.500,-

Gol III : Rp 18.000,- yang semula Rp 16.500,-

Gol IV : Rp 24.000,- yang semula Rp 22.000,-

Gol V : Rp 24.000,- yang semula Rp 22.000,-

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement