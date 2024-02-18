Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

80% Perjalanan di IKN Pakai Transportasi Umum

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |09:07 WIB
80% Perjalanan di IKN Pakai Transportasi Umum
IKN Prioritaskan Penggunaan Transportasi Umum. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan bahwa transportasi publik dan mobilitas aktif menjadi prioritas di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kami memiliki target yaitu 80% perjalanan menggunakan transportasi publik dan mobilitas aktif. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga mengenai menciptakan kesetaraan dalam mobilitas bagi semua masyarakat," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim, dikutip dari Antara, di Jakarta, Minggu (18/2/2024),

Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan "Kota Dunia untuk Semua" yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan, OIKN terus memperkuat tekadnya dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala OIKN Bambang Susantono telah menyampaikan langkah-langkah strategis dalam transformasi sistem transportasi di IKN.

Bambang Susantono juga memperkenalkan jajaran Tim Asistensi Ahli Otorita IKN Bidang Transportasi sebagai upaya dalam mensukseskan pencapaian target yang telah ditanamkan dalam rencana induk dari perspektif transportasi, guna menciptakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan transportasi yang ideal dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Salah satu fokus utama dalam transformasi ini adalah peningkatan penggunaan transportasi publik dan mobilitas aktif.

