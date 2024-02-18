7 Tips Aman Gunakan Transportasi Umum

JAKARTA - Menjaga keamanan saat menggunakan transportasi umum menjadi hal penting bagi setiap penumpang. Pasalnya, selain melindungi, menjaga kenyamanan diri sendiri juga penting.

Selain kenyamanan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh transportasi umum, kejahatan atau hal-hal yang tidak diinginkan sering kali terjadi. Entah itu perjalanan kereta api yang padat hingga bus yang melaju di jalan kota.

BACA JUGA: Tips Memilih Transportasi yang Optimal untuk Perjalanan Bisnis

Melansir instagram @ditjen_hubdat, berikut beberapa tips aman yang bisa digunakan saat bepergian dengan layanan transportasi umum:

1. Kenali Nomor Trayek Kendaraan

Sebelum menaiki angkutan umum, memastikan nomor trayek kendaraan dapat membantu menghindari kesalahan pilihan rute dan memastikan tujuan perjalanan tercapai dengan tepat.

2. Perhatikan Kondisi Angkutan Umum

Jika bepergian bersama anak kecil, lebih baik memilih angkutan umum yang tidak terlalu penuh. Hal ini untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bagi si kecil selama perjalanan.

3. Waspada terhadap Potensi Kejahatan

Selalu waspada terhadap kelompok kejahatan atau pencopet yang menggunakan modus tertentu untuk melakukan tindakan kriminal.

4. Catat Nomor Penting atau Polisi

Selalu simpan nomor-nomor penting dan nomor polisi yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat. Hal ini membantu untuk mendapatkan bantuan dengan cepat jika diperlukan.