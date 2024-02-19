5 Sumber Kekayaan Vincent Rompies yang Anaknya Diduga Menjadi Pelaku Perundungan

JAKARTA - 5 sumber kekayaan Vincent Rompies yang anaknya diduga menjadi pelaku perundungan. Vincent baru-baru ini menarik perhatian warganet lantaran anaknya diduga menjadi pelaku perundungan dan kekerasan dengan geng di sekolahnya.

Vincent Rompies merupakan sosok yang dikenal luas di industri hiburan Indonesia, tidak hanya memiliki talenta yang beragam, tetapi juga memiliki portofolio bisnis yang mengesankan.

Vincent Rompies merupakan seorang seorang presenter di acara Tonight Show yang juga aktif sebagai youtuber dan berkolaborasi dengan sahabatnya Desta. Dikenal sebagai orang yang tertutup tentang kehidupan pribadinya, Vincent memiliki perjalanan karir yang cukup panjang.

Lantas, dari mana saja sumber kekayaan Vincent yang terlihat selama ini? Berdasarkan penelusuran Okezone, pada Senin (19/2/2024), berikut 5 sumber kekayaan Vincent Rompies yang anaknya diduga menjadi pelaku perundungan.

1. Band

Vincent Rompies telah menorehkan namanya dalam dunia musik Indonesia sebagai mantan bassis dari band Club Eighties. Selama itu, dirinya telah mengeluarkan empat album bersama band tersebut.

Saat ini, Vincent tergabung dalam band bernama The Cash dan Goodnight Electric. Melalui penampilan panggung dan rekamannya, Rompies terus mendapatkan pendapatan yang stabil dari industri musik.

2. Pemain Film

Mengawali karir di dunia akting pada tahun 2006, Vincent Rompies telah membintangi lebih dari 16 film hingga saat ini. Perannya dalam film-film seperti "Mendadak Dangdut" dan yang terbaru, "Pretty Boys," mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktor papan atas di Indonesia.

Prestasi filmnya tidak hanya memberinya popularitas, tetapi juga penghasilan yang signifikan, terutama melalui bayaran peran, royalti, dan potensi penjualan hak siar.

3. Bintang Iklan

Popularitas Vincent Rompies juga membuatnya menjadi bintang iklan produk. Dari merek-merek ternama hingga lembaga pemerintah, Vincent telah menjadi wajah dari berbagai kampanye iklan, seperti video promosi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).