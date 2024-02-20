Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ingat! Colokan Listrik di Kereta Api untuk HP hingga Laptop, Bukan Masak

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |06:18 WIB
Ingat! Colokan Listrik di Kereta Api untuk HP hingga Laptop, Bukan Masak
Peringatan Soal Penggunaan Stop Kontak di Dalam Gerbong Kereta. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI (Persero) menyikapi kabar viralnya penumpang kereta api yang memasak nasi di dalam gerbong menggunakan fasilitas stop kontak atau colokan listrik.

Menurut VP Public Relations KAI, Joni Martinus, fasilitas stop kontak tersebut hanya dapat digunakan untuk mengisi daya gawai atau gadget seperti handphone, tablet, atau laptop.

Selain gadget, penumpang tidak diperbolehkan menggunakan stop kontak di kereta api untuk keperluan-keperluan lainnya seperti alat elektronik rumah tangga.

“Hal ini dikarenakan dapat mengganggu penumpang lainnya atau berpotensi membahayakan keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api,” ujar Joni.

Penggunaan alat elektronik dengan daya listrik besar secara berlebihan dan bersamaan dapat mengganggu fungsi kelistrikan kereta api secara keseluruhan.

Beberapa hari belakangan ini, banyak pembicaraan di media sosial mengenai penggunaan stop kontak di kereta api untuk keperluan menanak nasi dan menggantung kipas angin portable di atas kursi penumpang.

Bahkan, ada beberapa penumpang yang menggunakan catokan rambut dengan memanfaatkan stop kontak di dalam kereta api.

Joni mengingatkan bahwa jika penumpang mengalami kendala selama perjalanan, seperti AC yang kurang berfungsi optimal, penumpang dapat segera menghubungi petugas kondektur yang sedang bertugas agar segera ditindaklanjuti. Nomor handphone petugas kondektur tertera di dinding kereta masing-masing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181284/presiden_prabowo-iCPO_large.jpg
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement