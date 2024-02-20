Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Laporan Keuangan Membaik, Garuda Indonesia Bakal Gabung ke InJourney Tahun Ini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |10:31 WIB
Laporan Keuangan Membaik, Garuda Indonesia Bakal Gabung ke InJourney Tahun Ini
Laporan keuangan Garuda Indonesia membaik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Garuda Indonesia Tbk akan bergabung dengan Holding Pariwisata dan Aviasi pada 2024. Hal ini seiring membaiknya laporan keuangan perseroan setelah tahapan penyehatan atau restrukturisasi emiten bersandi saham GIAA rampung.

Masuknya Garuda Indonesia sebagai anak usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney dikonfirmasi langsung oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko.

Menurutnya, seluruh tahapan restrukturisasi keuangan Garuda Indonesia sudah rampung, sehingga kinerja keuangan perusahaan diyakini terus membaik. Dengan pembukuan keuangan yang positif itu, maka maskapai pelat merah ini didorong bisa menjadi anak usaha InJourney.

Tiko memastikan struktur keuangan Garuda Indonesia akan kembali baik berdasarkan laporan tahun ini.

“Garuda udah tuntas (restrukturisasi), nanti lihat laporan keuangannya bagus, tahun ini laporan keuangannya. (Masuk usaha InJourney tahun ini?) Iya, tahun ini, tahun ini,” ujarnya saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ditulis Selasa (20/2/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151213/garuda_indonesia-avFU_large.jpg
Garuda Indonesia Ungkap Alasan Buka Kembali Penerbangan Jakarta-Doha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130492/uang-tovj_large.jpg
Karyawan Garuda Indonesia Diduga Terlibat Sindikat Peredaran Uang Palsu, Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/320/3128267/garuda-NBT9_large.jpg
Garuda Indonesia Operasikan Jet GA-2, Ada Motif Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087488/erick-thohir-ingin-garuda-indonesia-jadi-agregator-pesawat-wxmXVtVza8.jpg
Erick Thohir Ingin Garuda Indonesia Jadi Agregator Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086248/wamildan-jadi-dirut-garuda-singgung-pesawat-baru-KUbTSltWYj.jpg
Wamildan Jadi Dirut Garuda, Singgung Pesawat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086209/profil-wamildan-tsani-dirut-garuda-indonesia-yang-baru-langsung-dipilih-prabowo-RoAGFNlzcN.jpg
Profil Wamildan Tsani, Dirut Garuda Indonesia yang Baru Langsung Dipilih Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement